Ribnitz-Damgarten

Eine 64-jährige Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) lebensbedrohlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 49-jährige Fahrer eines VW-Transporters den Musikantenweg in Richtung Mittelweg. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er beim Abbiegen in den Mittelweg mit der Radfahrerin zusammen. Die Frau stürzte.

Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Greifswald geflogen. Für die Rettungsmaßnahmen, die Verkehrsunfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen wurde der Unfallbereich gesperrt. Zur Aufklärung des Unfallhergangs kam ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz.

Detlef Lübcke