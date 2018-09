Ahlbeck

Am Dienstagnachmittag kam es in Ahlbeck auf der Insel Usedom zu einem Kutschunfall, bei dem eine 88 Jahre alte Frau verletzt wurde. Wie die Polizei in Anklam berichtet, war ein 64-jähriger Kutscher mit drei Fahrgästen auf einem Feldweg unterwegs. Er stieg für einen kurzen Moment ab, befestigte die Zügel an der Kutsche, sodass die Pferde unter normalen Umständen stehen bleiben.

Aus unbekannter Ursache erschraken die Pferde und rannten los. Da sich ihr Stall in der Nähe befand, drehten sie eigenständig ab, um vermutlich dort Schutz zu suchen.

Aufgrund der Geschwindigkeit des Gespannes, kippte die Kutsche mit den Fahrgästen um und landete in einem Graben. Dadurch wurde eine Seniorin verletzt. Sie wurde mit Schmerzen in der Schulter zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ihre 62-jährige Tochter und deren 65-jähriger Ehemann blieben unverletzt. An der Kutsche entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

Hannes Ewert