Wolgast

Ein Mann und eine Frau sind im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit dem Auto gegen einen Baum gekracht und dabei schwer verletzt worden. Das Auto sei nahe Wolgast auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Bei dem Versuch gegenzulenken, sei das Auto ins Schleudern geraten und am Fahrbahnrand gegen den Baum gekracht. Der 66-jährige Fahrer und dessen 74-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Klinikum Greifswald gebracht. Der Unfall ereignete sich bereits am Samstagnachmittag.

dpa/mv