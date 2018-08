Ribnitz-Damgarten

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag in der Marlower Straße in Freudenberg bei Ribnitz-Damgarten ereignet. Ein 54 Jahre alter Fußgänger wurde schwer verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Südstadtklinikum nach Rostock geflogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Unfallopfer schleuderte über Fahrbahn

Gegen 13.354 Uhr schob der Mann aus Dargelitz sein Fahrrad auf der L 181 auf dem rechten Fahrbahnrand in Richtung Ribnitz-Damgarten. Als der Mann die Fahrbahn queren wollte, übersah er das Fahrzeug einer 51-jährigen Autofahrerin aus Ribnitz-Damgarten. Es kam zum Zusammenstoß. In der Folge schleuderte das Unfallopfer laut Polizei rund zehn Meter über die Fahrbahn. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Sachschaden

Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Richter Timo