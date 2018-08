Stralsund

Bei einem Verkehrsunfall in Stralsund ist am Dienstagnachmittag ein junger Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er kurz nach 14 Uhr mit seinem VW auf dem Heinrich-Heine-Ring in Knieper West in Richtung Grünhufer Bogen unterwegs.

Vor ihm fuhr eine 36-Jährige mit einem Mazda. Als die Frau anhielt, um an einer Haltestelle einem Bus die Einfahrt in den fließenden Verkehr zu ermöglichen, bemerkte das der junge Mann zu spät und fuhr auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der 20-Jährige klagte über Schmerzen im Nackenbereich und musste medizinisch betreut werden.

Jens-Peter Woldt