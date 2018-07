Greifswald

Derzeit sind in der Greifswalder Innenstadt falsche Spendensammler unterwegs. Darüber berichten mehrere Greifswalder der OZ. Die Männer würden um Unterschriften und Geld für Gehörlose bitten und südländisch aussehen.

Geworben wird mit einem blau-weißen Logo von „Handicap International“ (HI), einer Organisation, die sich weltweit für Behinderte einsetzt.

Diese Masche ist jedoch ein Betrug, bestätigt HI-Pressesprecherin Huberta von Roedern. „Wir führen prinzipiell keine Straßensammlungen durch. Diese Sammlung geschieht nicht in unserem Auftrag.“ Das ist nicht der erste Betrugsfall für HI. Erst vor kurzem waren falsche Spendensammler in Göhren auf Rügen unterwegs.

In Greifswald gab es vor vier Jahren einen ähnlichen Fall mit Betrügern auf dem Weihnachtsmarkt. Damals gaben sich die Täter auch als Spendensammler für Gehörlose aus. Auf die Spendensammler angesprochen, sagt Polizeisprecher Axel Falkenberg: „Ich kann nur davor warnen, sich darauf einzulassen. Man läuft außerdem Gefahr, Opfer eines Trickdiebstahls zu werden.“ Das Opfer werde abgelenkt, um es zu beklauen. Wem solche Spendensammler auffallen, solle die Polizei verständigen.

Christopher Gottschalk