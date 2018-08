Glewitz

Ein Pkw hält am Donnerstagabend auf dem Parkplatz der Feuerwehr in Leyerhof (Vorpommern-Rügen), der Fahrer versteckt sich im Gebüsch: Das kommt einem Beobachter komisch vor. Er verständigt die Polizei. Letztlich stellt sich heraus, dass der 62-jährige Fahrer des Pkw reichlich Alkohol intus hat.

Den Polizeibeamten geht der Pkw-Fahrer, der sich in der Zwischenzeit fürs Weiterfahren entscheidet, schließlich nicht in Leyerhof, sondern gegen 19.30 Uhr im rund 10 Kilometer entfernten Glewitz ins Netz. Bei der Kontrolle stellen die Beamten bei dem Pkw-Fahrer starken Atemalkoholgeruch fest. 2,35 Promille zeigt das Atemalkoholmessgerät an. Daraufhin kassieren die Polizisten den Führerschein des Mannes aus der Gemeinde Grammendorf ein. Eine Blutprobenentnahme wird angeordnet.

Krüger Anja