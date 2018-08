Grimmen

Fahren unter Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss: Insgesamt schickten Beamte des Polizereivers Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Wochenende fünf Verkehrsteilnehmer zur Blutprobenentnahme.

Symbolfoto. Mit über 2 Promille intus war am Freitag ein Mann in Grimmen mit dem Fahrrad unterwegs. Quelle: Volkmar Schulz

So stoppten die Polizisten am Sonnabend gegen 23 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Grimmen eine 33-jährige Radfahrerin, die mit einem Kleinkind unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Die Beamten verständigten das Jugendamt.

Bereits einen Tag zuvor, am Freitagabend gegen 22 Uhr, fiel Polizisten ein Radfahrer in Bahnhofstraße auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Ergebnis des Atemalkoholtests: 2,13 Promille. Damit musste sich der 48-jährige Grimmener ebenfalls einer Blutprobenentnahme unterziehen und kassierte - wie auch die 33-Jährige - eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unter dem Einfluss von Drogen stand wohl die Fahrerin eines Kleintransporters, die Polizisten im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 17.30 Uhr kontrollierten. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Auch in diesem Fall verständigten die Beamten das Jugendamt, weil die 26-jährige Grimmenerin Mutter eines Kleinkindes ist.

Positiv auf Canabis reagierte ein Drogenvortest, dem sich eine 19-jähriger Pkw-Fahrer in Reinberg unterzog. Ihn stoppten die Beamten am Freitag gegen 23 Uhr. Auch hier wird die Auswertung der Blutprobe über das Strafmaß entscheiden.

Drogen konsumiert hatte wohl auch ein 34-jähriger Mann aus Gützkow, der mit seinem Pkw am Sonntag in Grimmen unterwegs war und im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 18 Uhr in der Friedrichstraße gestoppt wurde. Bei ihm reagierte der Drogenvortest positiv auf Amphetamine.

Krüger Anja