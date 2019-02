Greifswald

Am frühen Samstagmorgen ist in Greifswald ein 21-Jähriger mit seinem Opel Astra in einer Kurve von der Straße abgekommen und hat die Betonpalisade einer Blumenrabatte gerammt. Dann wollte er den Wagen wieder auf die Straße schieben.

Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 4.15 über den Unfall an der Kreuzung Hans-Beimler-Straße / Karl-Krull-Straße informiert. Der Fahrer hat beim Abbiegen aufgrund der den Witterungsbediengungen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er fuhr über den Gehweg und stieß dann gegen die Betonpalisade einer Blumenrabatte.

Wagen zurück auf Straße geschoben

Anschließend stiegen der Fahrzeugführer und sein 25-jähriger Beifahrer aus und wollten den Pkw zurück auf die Fahrbahn schieben. Dabei wurden sie von Zeugen beobachtet, die die Polizei riefen.

Die Beamten haben Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

