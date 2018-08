Stralsund

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am 17. August in Stralsund sucht die Kriminalpolizei Zeugen. An jenem Freitag gegen 17.40 Uhr rammte der Fahrer eines schwarzen Peugeots in der Hans-Fallada-Straße 1 (Markant-Markt) beim rückwärts Einparken eine Imbiss-Bude und flüchtete, konnte aber später gestellt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer betrunken war.

Vor allem zwei junge Männer, die offenbar Zeugen des Unfalls am Imbiss waren und den Flüchtigen verfolgten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Stralsund zu melden.

Wer zusätzlich etwas im Zusammenhang mit dem Unfall beobachtet hat, sollte sich unter der Telefonnummer 03831/2 89 00 an die Polizei in Stralsund, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de wenden.

Jens-Peter Woldt