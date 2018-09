Pomellen

Zwei schon längere Zeit mit Haftbefehlen gesuchte Männer hat die Bundespolizei in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 11 bei Pomellen (Kreis Vorpommern-Greifswald) gefasst. Die 27 und 33 Jahre alten Straftäter wurden von den Staatsanwaltschaften Chemnitz und Berlin gesucht und jetzt in ein Gefängnis gebracht, wie eine Sprecherin der Bundespolizei in Pasewalk sagte. Beide saßen als Beifahrer in zwei Kleintransportern, die auf der Autobahn Berlin-Stettin nach Polen unterwegs waren.

Nach dem 27-Jährigen sei wegen Betruges gefahndet worden. Der 33-Jährige sei als notorischer Schwarzfahrer bereits seit 2016 mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen wegen Fahrens ohne Führerschein gesucht worden. Zumindest habe der Gesuchte bei der Kontrolle diesmal nicht am Steuer gesessen, hieß es. Beide polnischen Bürger müssen je rund 80 Tage hinter Gittern bleiben.

dpa/mv