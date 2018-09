Grimmen

Insgesamt 150 Liter Diesel wurden in der Gemeinde Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) in der Nacht zum Donnerstag aus abgestellten Arbeitsmaschinen gezapft. In Jessin wurde ein Minibagger gestohlen. Den gesamten Stehlschaden schätzt die Polizei derzeit auf mehr als 30 000 Euro. Es werde geprüft, ob die Diebstähle in Zusammenhang gebracht werden können, teilt Ilka Pflüger von der Polizeiinspektion Stralsund mit.

Nach ersten Erkenntnissen und Angaben der Hinweisgeber wurde Folgendes zu den Diebstählen bekannt. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten aus einem Raupenbagger, der auf einer Baustelle an den Bahngleisen zwischen Grimmen und Rakow abgestellt war, etwa 80 Liter Dieselkraftstoff. Aus einer weiteren Arbeitsmaschine, einem Radlader, die sich in Bretwisch befand, zapften die Täter circa 70 Liter Diesel, ohne offenbar einen weiteren Sachschaden zu verursachen. In der Jessiner Dorfstraße wurde durch ebenso unbekannte Täter der Minibagger (Kettenbagger) entwendet.

Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte und den zeitlichen Gegebenheiten wird geprüft, ob die Diebstähle in einen Zusammenhang gebracht werden können.

Um die Kriminalpolizei in Grimmen bei den laufenden Ermittlungen zu unterstützen, werden Zeugen aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. Wer Angaben zu einer oder mehreren Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im genannten Zeitraum aufgefallen sind, wende sich unter der Telefonnummer 038326 / 570 an das Polizeirevier in Grimmen.

Krüger Anja