Barhöft/Karlsburg

Unbekannte haben in Vorpommern innerhalb kurzer Zeit zwei Motorräder gestohlen, sind aber in einem Fall anscheinend gestört worden und ließen die Beute zurück. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde in Barhöft bei Stralsund eine etwa 12 000 Euro teure Maschine am Montagabend von einem Strandparkplatz entwendet. Der Besitzer - ein Urlauber aus dem niedersächsischen Gifhorn - hatte die Maschine eigentlich angeschlossen.

Fast zeitgleich stellte ein Bewohner eines Hauses in Karlsburg bei Greifswald fest, dass sein Motorrad auf dem Hof stand, obwohl es in der Garage sein müsste. Dort seien Einbrecher tagsüber ins Haus gelangt, hätten dort die Motorradschlüssel gestohlen und das Motorrad aus der Garage geholt. Das Krad, ein Benzinkanister und ein Helm lagen anscheinend zum „Abholen“ bereit. Die Einbrecher müssen dann geflüchtet sein, denn sie ließen ein Fahrrad unbekannter Herkunft zurück.

dpa/mv