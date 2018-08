Bergen

Am Montag-Vormittag wurde bei den Beamten des Polizeihauptrevieres Bergen eine Anzeige wegen Diebstahls von Arbeitsgeräten erstattet. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter im Zeitraum von Freitag bis Montag. Zutritt zu einem Baucontainer in der Bergener Weidenstraße und entwendeten diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge, darunter eine Bohrmaschine. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Wer ungewöhnliche Beobachtungen gemacht hat und Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen kann, wende sich bitte unter Telefon 03838 / 8100 an die Polizei in Bergen, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Driest Uwe