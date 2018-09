Stralsund

Einbrecher haben aus einer Bäckereifiliale im Heinrich-Heine-Ring 78 in Stralsund Bargeld entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zwischen 20.30 Uhr am Dienstag und 5 Uhr am Mittwoch gewaltsam in den Shop, der an einen Norma-Markt grenzt, eingedrungen sind.

Der gesamte Sachschaden einschließlich der gestohlenen Summe wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen auf.

Jetzt bittet die Kripo mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03831/2 89 00 mit dem Polizeihauptrevier in der Stralsunder Böttcherstraße in Verbindung zu setzen.

Jens-Peter Woldt