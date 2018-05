Ribnitz-Damgarten

Am vergangenen Freitag sind bislang unbekannte Täter in den Rossmann-Markt am Boddencenter in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) eingestiegen. Gegen 23.35 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür verschafft. Offenbar hatten es die Einbrecher auf Parfüm-Fläschchen abgesehen. Die genaue Höhe des Stehlschadens ist noch unbekannt. Bargeld wurde nicht gestohlen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Zeugen, die in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in der Umgebung des Boddencenters ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten zu melden: Telefon 03821/8750.

Autofahrer gestoppt

Darüber hinaus verlief das Pfingstwochenende aus Sicht der Polizei vergleichsweise ruhig. Drei Autofahrer aus Ribnitz-Damgarten wurden erwischt, die offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen im Straßenverkehr unterwegs waren. Ein 47-Jähriger wurde am Sonnabend in der Rostocker Straße gestoppt (0,69 Promille), ein 36-Jähriger am Sonntag in der Neuen Straße (0,8 Promille, Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln). Einen 38-Jährigen hielten die Beamten auf der Landesstraße 21 zwischen Dändorf und Dierhagen Dorf an. Er steht im Verdacht, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Gegen alle drei wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihnen droht jeweils ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei.

Niemeyer Robert