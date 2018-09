Griebenow

Eine noch unbekannte Höhe Bargeld wurde aus dem Barockschloss in Griebenow (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestohlen. Der oder die Täter drangen zwischen dem 4. September (16.15 Uhr) und dem 5. September (7.30 Uhr) durch ein Fenster in ein Büroraum ein. In dem Büroraum durchsuchten der oder die Täter Büromöbel.

Der Kriminaldauerdienst war im Einsatz, um Spuren zu sichern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen in dem Tatzeitraum etwas Ungewöhnliches auf dem Gelände des Schlosses aufgefallen ist, sich an das Polizeireiver in Grimmen (Dr.-Kurt-Fischer-Str., Tel. 038326 / 570) zu wenden.

Krüger Anja