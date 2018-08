Stralsund

Die Polizei sucht mögliche Zeugen eines Unfalls auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Frankenwall in Stralsund. Ereignet hat er sich bereits am 14. August. Der Unfallverursacher verließ den Ort des Geschehens, ohne die Polizei zu informieren.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 76-jährige Stralsunderin ihren braunen Renault Captur gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die komplette rechte Fahrzeugseite stark eingedrückt war und Lackkratzer aufwies. Die Stralsunderin wurde durch einen älteren Herren auf den Schaden aufmerksam gemacht.

Der Mann hatte den Unfall bemerkt und gesehen, wie der Unfallverursacher mit einem größeren Pkw in Richtung Kreuzung Tribseer Damm fuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 03831/2 89 00 zu melden.

Jens-Peter Woldt