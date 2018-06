Heringsdorf

In der Heringsdorfer Bergstraße wurden in der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh zwei Fahrräder im Wert von insgesamt 2600 Euro gestohlen. Laut Polizei handelte es sich um ein Herren- und ein Damenrad. Auch auf dem Zeltplatz in Ückeritz kam ein Elektro-Mointainbike abhanden. Der Wert: 2200 Euro.

Nitzsche Henrik