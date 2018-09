Stralsund

Ein Fahrzeug ist am Donnerstag gegen 7.30 Uhr gegen die geschlossene Schranke eines Bahnüberganges in Stralsund gefahren, hat sie abgerissen und in das Gleisbett gedrückt.

Wie die Bundespolizei mitteilte, war das Fahrzeug auf dem Voigdehäger Weg in Richtung Greifswalder Chaussee unterwegs. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer.

Da der laufenden Bahnbetrieb beeinträchtigt wurde, ermittelt die Bundespolizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen des Vorfalls.

Hinweise und Meldungen werden bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28 43 20 entgegengenommen.

Jens-Peter Woldt