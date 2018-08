Sassnitz

Auf einem Offshore-Zubringerboot ist am Donnerstag rund fünf Seemeilen östlich von Rügen ein Feuer ausgebrochen. Von der vierköpfigen Besatzung sei niemand verletzt worden, teilte die Landeswasserschutzpolizei in Waldeck mit. Demnach war das Feuer im Maschinenraum des Bootes ausgebrochen, das für den Windpark Arkona unterwegs war. Der Brand konnte durch die Besatzung gelöscht werden. Ursache war ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt. Die Besatzung stieg auf einen anderen Offshore-Zubringer um. Das Schiff wurde in den Hafen geschleppt. Die Wasserschutzpolizei nahm die Ermittlungen auf.