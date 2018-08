Stralsund

In Stralsund ist am Wochenende ein Auto verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Ford Mondeo Zwischen Sonntag gegen 15.45 Uhr und und Montag gegen 10.30 Uhr gestohlen wurde. Er stand vor einem Autohaus. Er hat das Kennzeichen HST-LC408.

Zeugen, die zum Diebstahl oder zum Verbleib des Autos Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch an die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Ein in Rostock entwendeter Mazda CX5 konnte indes am vergangenen Freitagmorgen (gegen 4 Uhr auf der A20 Höhe Tribsees von Beamten der Bundespolizei sichergestellt werden.

Der Fahrer, ein 34 Jahre alter polnischer Staatsbürger, wurde unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, der Hehlerei und des Fahrens ohne Führerschein festgenommen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Das Amtsgericht Stralsund hat inzwischen einen Haftbefehl erlassen, teilte eine Sprecherin der Polizei in Neubrandenburg mit.

Jens-Peter Woldt