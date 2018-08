Zarrendorf

Eine Frau wurde bei einem Unfall am Montag gegen 12.20 Uhr in Zarrendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) leicht verletzt. In der Bahnhofstraße waren ein Mercedes-Kleintransporter und ein VW-Caddy zusammengestoßen. Ein drittes Fahrzeug, ein geparkter Pkw der Marke Audi, wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt circa 13 250 Euro.

Wie die Polizei informiert, waren der Mercedes und der VW-Caddy in der Bahnhofstraße in Richtung Elmenhorst unterwegs. Auf Höhe der dort befindlichen Arztpraxis hielt der Mercedes. Der 61-jährige Fahrer des Caddy aus Franzburg setzte den Blinker und beabsichtigte vorbeizufahren. Als er bereits nach links ausgeschert war, fuhr der Mercedes wieder an, scherte ebenfalls links aus und kollidierte so mit dem Caddy. Dadurch wurde der Caddy nach links gedrückt und stieß mit zwei Mülltonnen am Straßenrand zusammen. Diese beschädigten schließlich den Audi.

Sowohl der Mercedes-Tansporter, als auch der Caddy waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Schaden an den beiden Fahrzeugen: Jeweils circa 6000 Euro.

Die Fahrerin des Transporters, eine 46-jährige Frau aus Stralsund, wurde wegen des Verdachts auf einen Schock per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der Caddy-Fahrer blieb unverletzt.

Krüger Anja