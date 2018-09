Tribsees/Grimmen

Am Sonnabendabend gegen 19.10 Uhr wurde in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein 62-jähriger Mann von einem Hund in den Unterarm gebissen.

Wie die Polizei informiert, kam der Hund dem Mann auf dem Gehweg entgegen. Der 62-Jährige erkannte das Tier und wollte es heimbringen. Als der Mann nach dem Halsband des Hundes griff, schnappte dieser zu.

Der Mann erlitt durch den Biss nur leichte Verletzungen. Das Tier wurde durch ein Familienmitglied des Hundehalters nach Hause gebracht.

Krüger Anja