Anklam

Der Senior wurde von der 57-jährigen Autofahrerin angefahren, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Verletzte wurde laut Polizei mit dem Rettungswagen in eine Anklamer Klinik gebracht. Von dort erfolgte die Verlegung in die Universitätsklinik Greifswald. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

OZ