Schwerin

Beim Überqueren einer Straße ist eine 47-jährige Fußgängerin in Schwerin von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge hatte eine 66 Jahre alte Autofahrerin die Fußgängerin am Freitagmittag beim Linksabbiegen übersehen. Anschließend prallte die 47-Jährige gegen die Frontscheibe des Wagens und blieb dann regungslos auf der Straße liegen. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Gegen die 66-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

dpa/mv