Greifswald

Im Center of Drug Absorption and Transport (C_DAT) der Uni Greifswald in der Felix-Hausdorff-Straße hat sich am Dienstag ein Gefahrgutunfall ereignet. Wie der Leiter der Greifswalder Feuerwehr, Mathias Herenz, mitteilte, wurde ein unbekannter flüssiger Stoff freigesetzt, der zu einer Explosion in einem Laborraum führte. Es sei niemand verletzt worden.

Der Einsatz im Gebäude sei mit Chemikalienschutzanzügen erfolgt. Nach Informationen der Feuerwehr mussten hierfür Teile des Gebäudes sowie der angrenzenden Verkehrsflächen kurzzeitig gesperrt werden. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Freiwillige Feuerwehr Greifswald. Insgesamt waren zwölf Kameraden der Berufsfeuerwehr und 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald im Einsatz.

oz