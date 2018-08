Stralsund

Nach Angaben der Polizei Stralsund ging um 10.35 Uhr ein Notruf einer Betreuerin des Helios-Krankenhauses West ein. Demnach war die Patientin der Einrichtung zum Baden in den Strelasund gegangen, aber nicht an den Strand zurückgekehrt. Ein Funkwagen der Polizei, ein Rettungs- und Notarztwagen, sowie die Feuerwehr mit einem Schlauchboot rückten an.

Um 11:10 Uhr konnte die Frau zurück ans Ufer gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Person unverletzt.

Wenn Sie von Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aufzeigen konnten.

Moritz Naumann