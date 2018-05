Bergen

Bundespolizei und Zoll haben am Mittwoch zu einem Schlag gegen mutmaßlich gewerbsmäßige Schleuser ausgeholt. Sie führten eine Großrazzia auf Rügen und Hiddensee sowie in Lübeck und Berlin durch. Dabei nahmen Beamte in Bergen eine Frau und in Prora einen Mann fest. Sie gelten als Hauptbeschuldigte. Die mutmaßlichen Schleuser stammen aus Russland und der Ukraine.Rund 150 Beamte waren bei der Großrazzia im Einsatz. Sie durchsuchten in den Vormittagsstunden insgesamt zehn Objekte, darunter Wohnungen und Geschäftsräume auf Rügen und Hiddensee. Dabei konnten umfangreiches Beweismaterial sichergestellt und Haftbefehle gegen die beiden mutmaßlichen Haupttäter vollstreckt werden, teilte die am Einsatz beteiligte Bundespolizei in Stralsund mit. Außerdem wurde ein von den Hauptbeschuldigten genutzter Mercedes Benz Vito sichergestellt, der zur Fahndung ausgeschrieben war.Die Bundespolizeiinspektion Stralsund führte bereits seit 2017 ein umfangreichreiches Ermittlungsverfahren mit dem Hauptzollamt Stralsund gegen die beiden Hauptbeschuldigten wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern sowie des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt durch. Das Duo steht im Verdacht, für unerlaubt eingereiste ukrainische und moldauische Staatsangehörige den Aufenthalt und die illegale Arbeitsaufnahme im Handwerksgewerbe organisiert zu haben. Zusätzlich sollen die Beschuldigten auch europäische Staatsangehörige aus Rumänien, Bulgarien, Polen und Lettland beschäftigt haben, für die aber erforderliche Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt worden sind. Hierdurch sollen sie sich nicht nur einen erheblichen Vermögensvorteil verschafft haben, sondern zudem einen Sozialversicherungsschaden von mehr als einer Million Euro verursacht haben.

OZ