Stralsund

Ein Mann hat am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Stralsund-Grünhufe Passanten angepöbelt. Außerdem soll er zweimal den Hitlergruß gezeigt und mehrfach „Allahu Akbar“ (Allah ist groß) gerufen haben. Bevor die Polizei eintraf, hat er Zeugenaussagen zufolge den Parkplatz in Richtung Goerdeler-Straße verlassen haben.

Der Mann ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, vermutlich Deutscher. Er hat kurze dunkle Haare und war mit einem Strickpullover und kurzer brauner Hose bekleidet. Er soll barfuß unterwegs gewesen sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395/5582-5224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Jens-Peter Woldt