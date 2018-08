Schwerin

Bemerkt hatte die Hunde eine Mitarbeiterin der Bahn. Bundespolizisten machten sich daraufhin auf die Suche, und sie fanden am Gleis 4 schnell zwei herrenlose Hunde.

Die Beamten ermittelten die Hundebesitzer und übergaben die Tiere an diese. Einer der Besitzer gab dabei an, dass er seine Hündin ohne Leine an einem Garagenkomplex laufen ließ. Die Hündin soll zu diesem Zeitpunkt läufig gewesen sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

In dem Garagenkomplex begegnete der Mann einem anderen Hundebesitzer, und man ließ beide Hunde zusammen spielen. Nachdem der Rüde aber von der Leine gelassen war, entfernten sich beide Hunde "aus der Obhut ihrer Herrchen", wie es hieß. Die Besitzer versuchten den Angaben zufolge noch den Hunden zu folgen, blieben aber erfolglos.

Die Hundebesitzer wurden bei der Übergabe der Hunde hinsichtlich ihrer Leinenpflicht, insbesondere auf die besondere Sorgfaltspflicht in Gleisnähe, belehrt.

OZ