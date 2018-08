Heringsdorf

Es liest sich wie ein schlechter Aprilscherz, ist es aber nicht: In der Nacht zu Dienstag wurden an der Grenze zu Polen drei Männer im Alter von 18, 20 und 24 Jahren festgenommen, nachdem sie mit gestohlenen Rädern und einem Bolzenschneider unterwegs waren. (Die OZ berichtete) Sie kamen noch in der Nacht in Polizeigewahrsam ins Polizeirevier in Heringsdorf. „Die Staatsanwaltschaft Stralsund wies am Dienstag an, zwei der drei Männer aus der Polizeidiensstelle zu entlassen“, erklärte am Mittwoch Polizeisprecher Axel Falkenberg.

Der dritte mutmaßliche Dieb im Bunde, ein 18 Jahre alter Mann aus Polen, wurde am Mittwoch dem Haftrichter in Greifswald vorgeführt. Ergebnis der Vernehmung: Er darf wieder auf freien Fuß.

Wie Amtsgerichtssprecher Andreas Hennig erklärt, liegt nach derzeitigen Erkenntnissen keine Fluchtgefahr vor und demnach sind die Voraussetzungen für eine weitere Festnahme bzw. Haft nicht erfüllt. Er hat unter anderem einen festen Wohnsitz in Polen.

Der 18 Jahre alte Mann ist vorbestraft und hat bereits eine zweijährige Bewährungsstrafe wegen bandenmäßigen Diebstahls bekommen. Dass er nicht weiter festgehalten wird, löst – gelinde gesagt – keine Euphorie aus.

Seit Anfang Juli wurden auf Usedom Fahrräder im Wert eines Einfamilienhauses (mehr als 300 000 Euro) gestohlen. Im Visier der Diebe stehen unter anderem E-Bikes, Fahrradträger und andere hochwertige Räder.

