Grimmen

Eine Palette mit 270 Klinkersteinen im Wert von circa 700 Euro wurde in der Nacht von Montag zu Dienstag von einer Baustelle in der Von-Homeyer-Straße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gestohlen.

Wie die Polizei informiert, konnte jener, der den Diebstahl bei Arbeitsantritt am Dienstagmorgen feststellte, aber des Täters hinterlassene Spuren bis zu einem nahe gelegenen Kleingarten verfolgen. Dort entdeckte er die fehlenden Klinkersteine und rief die Polizei.

Die Steine bekam der Hobbydetektiv von der Polizei wieder ausgehändigt. Die weiteren Ermittlungen hat nun die Krimalpolizei übernommen.

Krüger Anja