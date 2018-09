Stralsund

Dieses Manöver ist für einen 39-jährigen Kradfahrer gründlich schief gegangen: Am Sonntag hatte der Mann gegen 12.40 Uhr in der Stralsunder Hufelandstraße versucht, das Vorderrad der Maschine hoch zu reißen. Dabei fiel er jedoch nach hinten und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von 3000 Euro.

Miriam Weber