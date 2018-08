Stralsund

Im Strelapark in Stralsund ist am Mittwoch ein Ladendieb erwischt worden. Der Mann wurde am Nachmittag von einem Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes gestellt und später von der Polizei festgenommen.

In seinen Taschen und in seinem Auto wurden Spielzeug und Kleintierbedarf sichergestellt und den jeweiligen Geschäften zurückgegeben. Die Waren hatten einen Wert von etwa 130 Euro.

Da der 40-jährige Mann schon mehrmals wegen ähnlich gelagerter Delikte auffällig geworden ist, soll er am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg mit.

Jens-Peter Woldt