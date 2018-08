Stapelfeld

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 bei Stapelfeld im Kreis Stormarn ist am Montag ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Rostock lebensgefährlich verletzt worden. Er war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst nach mehr als drei Stunden von der Feuerwehr befreit werden, teilte die Polizei mit. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen.

Sein 18-Tonnen-Kühllaster war in der Nacht an der Auffahrt Stapelfeld mit einem auf die Autobahn auffahrenden Kleinlaster kollidiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der Fahrer, ein 49 Jahre alter Mann aus Hamburg, auf die Autobahn gefahren, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit. Auch der 49-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Durch die Kollision kippte der mit Obst und Gemüse beladene Kühllaster um. Dabei verlor er einen großen Teil der Ladung. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn Richtung Fehmarn mehr als sieben Stunden lang gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat einen Gutachter mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.

dpa