Sundhagen

Schwer, aber nicht lebensbedrohlich, wurde am Sonntag gegen 11.30 Uhr ein Motorradfahrer aus der Gemeinde Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) bei einem Unfall auf der L 30 verletzt. Ein Lkw nahm ihm die Vorfahrt auf der Kreuzung bei Bremerhagen.

Wie die Polizei informiert, war der 51-jährige Mann mit seinem Motorrad der Marke Hyosung auf der L 30 aus Richtung Grimmen kommend in Richtung Reinkenhagen unterwegs. Als er die Kreuzung bei Bremerhagen befuhr, kam zur gleichen Zeit ein Lkw aus Richtung Horst. Zwar stoppte der 54-jährige Lkw-Fahrer sein Fahrzeug kurz, befuhr dann aber die Kreuzung in Richtung Bremerhagen. Der Lkw erfasste das Motorrad am Vorderrad woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Der 51-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung in das Uniklinikum nach Greifswald gebracht. Der Lkw-Fahrer, der ebenfalls aus der Gemeinde Sundhagen stammt, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 1000 Euro.

OZ