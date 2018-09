Barth

Beteiligt an der Auseinandersetzung waren ein 36-jähriger Syrer und ein 35 Jahre alte Deutscher. Laut Polizei habe der deutsche Staatsbürger den Syrer körperlich angegriffen. Bei dem Gerangel fielen die beiden Männer in den Aufsteller mit Schokoladenriegeln.

Der Syrer erlitt eine Verletzung am linken Arm und kam in die Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten. Gegen seinen Kontrahenten ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Warum die beiden Männer in Streit gerieten, war zunächst noch unklar.

OZ/RND