Rostock

In Rostock ist am Samstagabend ein Mann mit Stichverletzungen gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Verletzungen auf ein Messer zurückzuführen. Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

dpa/mv