Ribnitz-Damgarten

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend ist in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) offenbar ein Mann überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hielt sich der 57-jährige Marlower gegen 3.45 Uhr am Samstagmorgen auf einer Rasenfläche eines Motorradshops in der Straße Am Nettelrade im Gewerbegebiet West in Ribnitz auf, als er angegriffen wurde. Der Mann sei geschlagen und seiner Jacke, in der sich mehrere Tausend Euro befanden, beraubt worden.

Der alkoholisierte Mann gab die Anzeige bei der Polizei auf und wurde aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise bitte an die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter Telefon 03821/87 50 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Niemeyer Robert