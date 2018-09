Schwerin

Bei Verkehrsunfällen in Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag mehrere Menschen schwer verletzt worden. In Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) erlitt eine 64 Jahre alte Radfahrerin sogar lebensbedrohliche Verletzungen, als ein Autofahrer beim Abbiegen mit ihr zusammenstieß. Die Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Greifswald gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Nahe Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde eine Autofahrerin in den frühen Morgenstunden schwer verletzt, als sie mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Die 28-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

In Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) stieß ebenfalls ein Auto gegen einen Straßenbaum und überschlug sich anschließend. Der 78 Jahre alte Fahrer wurde nach Polizeiangaben schwer und seine 81 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. In Banzkow bei Schwerin übersah eine Autofahrerin beim Linksabbiegen am Montagnachmittag ein entgegenkommendes Moped. Dessen Fahrer verletzte sich beim Sturz schwer.

dpa/mv