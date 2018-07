Stralsund

Im Prozess gegen einen Vater, der seine kleine Tochter stark geschüttelt und damit schwer verletzt haben soll, wird am heutigen Donnerstag am Landgericht Stralsund möglicherweise das Urteil gesprochen. Zum Prozessauftakt am Mittwoch hatte sich der 30-Jährige nicht zum Tatvorwurf geäußert. Er lebte zusammen mit seiner 31 Jahre alten Freundin und den gemeinsamen Zwillingstöchtern seit deren Geburt im Juli 2017 in einer Greifswalder Einrichtung für betreutes Wohnen. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls am 10. Oktober war der 30-Jährige mit den Zwillingen allein. Das kleine Mädchen, ein Zwillingskind, wird vermutlich ein Leben lang schwer behindert sein.

dpa/mv