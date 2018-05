Passee

Schwerer Motorradunfall: Ein 39-jähriger Mann ist mit seiner Kawasaki von der Straße abgekommen und gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 10 zwischen den Ortschaften Tüzen und Passee. Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer am Pfingstmontag gegen 14.45 Uhr auf der Straße unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug - vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit. Der 39-Jährige verletzte sich beim Sturz schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Schröder Kerstin