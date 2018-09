Stralsund

Eine 59-Jährige ist am Sonnabend bei einem Unfall in der Stralsunder Innenstadt schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei überfuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer am Bahnhof eine rote Ampel, bremste zu spät und wurde so mit seiner Maschine in Richtung einer Gruppe Radfahrer geschleudert, die sich auf dem Bürgersteig befanden. Dabei stieß er mit einer 59-jährigen Radfahrerin zusammen, die während einer Grünphase die Straße überqueren wollte.

Die Radfahrerin wurde von Rad geschleudert und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Klinikum am Sund gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der Motorradfahrer zog sich nur leichte Verletzungen zu. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1 100 Euro.

kst