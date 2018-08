Wustrow

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 21 am Ortseingang von Wustrow (Vorpommern-Rügen) ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei gestern mit. Der 44-Jährige aus Ribnitz-Damgarten wurde in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei offenbar aufgrund eines Vorfahrtsfehlers. Der 40-jährige Autofahrer, ebenfalls aus Ribnitz-Damgarten stammend, wollte an der ehemaligen Seefahrtschule in Wustrow nach links abbiegen und übersah offenbar das entgegenkommende Motorrad. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste zur Bergung der Fehrzeuge aber nicht gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt etwa 6000 Euro.

Niemeyer Robert