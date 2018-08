Marlow

Bei einem Unfall bei Marlow (Vorpommern-Rügen) ist am Sonnabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Nachmittag auf der Landesstraße 181 aus Richtung Marlow Ausbau in Richtung Schulenberg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus in Stralsund gebracht. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Während der Erstversorgung und der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses am Unfallort.

Niemeyer Robert