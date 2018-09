Stralsund

Die Kriminalpolizei ermittelt im Zusammenhang mit mehreren Bränden in der Altstadt von Stralsund und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wie die Polizei mitteilte, standen in der Nacht zum Dienstag bzw. am frühen Dienstagmorgen sowohl in der Tribseer und Kiebenhieber Straße als auch in der Ossenreyer- und Badenstraße sowie der Semlower Straße verschieden große Abfallbehälter und Müllsäcke in Flammen. Darunter befanden sich Biotonnen, Papiertonnen und Restabfallbehälter, die teilweise komplett ausbrannten. Die Berufsfeuerwehr Stralsund war im Einsatz und löschte die Feuer.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Wegen der örtlichen Nähe der Tatorte und den zeitlichen Gegebenheiten kann ein Zusammenhang zwischen den Bränden nicht ausgeschlossen werden. Wer Angaben zu einer oder mehreren Personen machen kann, die sich im genannten Zeitraum ungewöhnlich im Bereich von Abfallcontainern verhalten haben, wende sich bitte unter der Telefonnummer 03831/28900 oder direkt an die Beamten des Polizeihauptreviers in Stralsund.

Jens-Peter Woldt