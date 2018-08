Wolgast

Ein brennender Pkw in der Wolgaster Baustraße (nahe der Sparkasse) wurde der Polizei am Montag kurz nach Mitternacht gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Wolgast bestätigte sich der Sachverhalt. Der Opel Corsa brannte aus unbekannter Ursache in voller Ausdehnung. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wolgast und Hohendorf konnte das Feuer gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf 8000 Euro. Die Pkw-Besitzerin soll sich im nahe gelegenen Garten aufgehalten haben. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, kam die Kriminalpolizei zum Einsatz. Nur wenige hundert Meter weiter brannten in der Nacht davor Möbel, die auf einem Sperrmüllhaufen lagen. Zeugen, welche im Zusammenhang mit dem brennenden Pkw Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Wolgast unter Telefon 03836 / 252224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei auf www.polizei.mvnet.de zu melden.

Meerkatz Cornelia