Rostock

In vier Tagen tritt zum ersten Mal die Deutsche Mannschaft in der Fußball-WM gegen Mexiko an. Doch die Chancen der National-Elf stehen schlecht. Das zumindest sagt das Orakel Daisy.

Zur Galerie Seebär-Dame Daisy will im Zoo Rostock auch für die kommenden Deutschland-Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft die Gewinner voraussagen. Ihr erster Tipp richtet sich jedoch gegen die National-Elf.

Public Viewing mit WM-Talk: Am Sonntag steigt im „Theater des Friedens“ die OZ-Fußball-Party. Mit dabei: Hansa-Trainer Pavel Dotchev. Anpfiff ist 17 Uhr.

Im Rostocker Zoo hat die 21 Jahre alte Seebären-Dame einen Tipp für das erste Deutschlandspiel abgegeben. Tierpfleger Lars Purbst hat dafür zwei Bälle – schwarz-weiß für Deutschland, blau für Mexiko – ins Becken geworfen. Doch zum Schrecken der Zuschauer ist Daisy zielgerichtet auf den blauen Ball zugesteuert und hat ihn zurück zum Ufer gebracht. Das heißt also: Deutschland verliert das erste Spiel.

Und Daisy hat Erfahrung. Im vergangenen Jahr hat sie schon einmal getippt und Deutschland als Weltmeister vorausgesehen. „Ja, das Orakel hat gesprochen. Wir drücken natürlich nach wie vor Deutschland die Daumen“, sagt Zoo-Direktor Udo Nagel. „Wollen wir mal sehen, ob es für Deutschland ein weiteres Testspiel wird oder ob vielleicht sich das Orakel geirrt hat.“

Um die Seebären-Dame zu unterstützen, beteiligt sich auch die Rostocker Polizei an der gemeinsamen Aktion. „Uns verbindet eine ganz besondere Verbundenheit mit dem Zoo“, sagt Polizei-Chef Michael Ebert. Die Robbe ist für die Rostocker Polizei auch eine Art Wappentier. „Alle Polizeikräfte, alle Funkstreifenwagen tragen den Rufnamen Robbe gefolgt von einer Nummer.“ Daisys Schwester Egoli hat den Polizei-Chef gleich als einen der ihren wahrgenommen und ihm kumpelhaft, aber kräftig ins Bein gebissen. „Eine besondere Begrüßung“, sagt Ebert hinterher lachend.

Für das Spiel Deutschland gegen Schweden gibt das Orakel am 21. Juni, 14.30 Uhr, den nächsten Tipp ab.

Johanna Hegermann