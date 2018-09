Brandshagen

Drei Wildunfälle innerhalb einer Stunde am Donnerstagmorgen: Derzeit häufen sich wieder die Wildunfälle in der Region Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen). Personen wurden bei den Unfällen nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Autofahrer derzeit in der Dämmerung besonders achtsam unterwegs sein sollten.

Gegen 5.50 Uhr kollidierte auf der B 105 ein Pkw der Marke VW kurz hinter Brandshagen mit einem Hirsch. Der 26-jährige Fahrer aus der Gemeinde Wusterhusen war in Richtung Stralsund unterwegs, als plötzlich das Tier auf die Straße lief. Den Zusammenstoß konnte er nicht mehr verhindern. Der Hirsch verendete durch den Aufprall.

Wenige Minuten zuvor kam es zwischen Voigtsdorf und Glewitz auf der L 27 zu einem Wildunfall. Dort stieß ein Pkw der Marke Skoda mit einem Reh zusammen. Der Fahrer aus Grimmen hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch eine Bremsung zu verhindern, was ihm aber nicht gelang. Auch dort verendete das Tier. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.

Auch auf der L19, zwischen Kirch und Wendisch Baggendorf kollidierte am Donenrstagmorgen ein Pkw mit einem Reh. Auch dort verendete das Tier.

Krüger Anja